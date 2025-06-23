Общество

В Пскове стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкими — аналитики

Жители Пскова всё чаще разделяют трафик из своего тарифа с родными и близкими. Согласно обезличенным данным МегаФона, с начала года количество клиентов, которые пользуются гигабайтами, минутами и смс вместе со своей семьей, выросло почти на 26%. Организаторами семейных групп чаще выступают мужчины, которые составляют почти 58% общего числа владельцев групп.

Фотографии: МегаФон

Представители сильного пола традиционно уделяют более пристальное внимание сфере технологий и связи, активнее интересуются новыми тарифами и услугами. В «рейтинге джентльменов» России первые строчки занимают жители Таймырского и Ямальского ОА, Чечни, Дагестана и Магаданской области. Здесь наблюдается самый высокий процент мужчин, которые создают «МегаСемьи». В десятку также входят Москва, Сочи, Челябинская область, Удмуртия и Коми.

Псковских женщин среди владельцев семейных групп оказалось на треть меньше — на них приходится 40% от общего числа организаторов. Такая ситуация характерна не только для Пскова, но и для почти всех регионов страны. Нетипичная картина наблюдается лишь в Туве, Калмыкии и Бурятии. При этом в целом дамы стали создавать «мобильные семьи» на 23% активнее по сравнению с началом года.

Абсолютное лидерство в заботе о близких показывают жители Пскова в возрасте 35-44 лет, их 39%. Далее следуют жители 45-54 (23%) и 25-34, которые занимают 18%. Молодежь 18-24 лет чаще выступает в роли участника семейной группы — организаторами среди них оказалось всего 5%.

«Возможность поделиться своим тарифом нравится миллионам наших клиентов по всей России. Сервис “МегаСемья” закрывает сразу несколько важных потребностей — забота о наличии связи у родных и рациональный подход к бюджету. Теперь не стоит беспокоиться, что бабушка или ребёнок не смогут позвонить или написать в мессенджере – пакетами владельца группы сможет пользоваться вся семья. Кроме этого, участники получают дополнительные гигабайты интернета каждый месяц, чтобы трафика хватило на все цифровые задачи», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Данные аналитиков Облака Mail подтверждают тренд на «семейность» цифровых услуг. Пользователи все чаще создают совместные папки и альбомы — в мае этот показатель вырос на 10% по сравнению с предыдущим месяцем.

Чаще всего о возможности поделиться важными файлами задумываются пользователи в возрасте 35-44 лет, а это 38% аудитории сервиса. На втором месте пользователи 45-54 лет — 23%, далее — 25-34 лет (19%). На молодежь в возрасте 18-24 лет приходится всего 5%.