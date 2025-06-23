Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 2030 года отсрочку от призыва для соотечественников из числа старообрядцев, прибывших из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.
Согласно указу, гражданам России - старообрядцам, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, пишет ТАСС.