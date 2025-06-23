Общество

Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 2030 года отсрочку от призыва для соотечественников из числа старообрядцев, прибывших из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 13 апреля 2020 г. №256 "О предоставлении старообрядцам права на получение отсрочки от призыва на военную службу" <...> изменение, заменив в пункте 1 слова "в 2020-2025 годах" словами "в 2020-2030 годах"», - говорится в документе.

Согласно указу, гражданам России - старообрядцам, прибывшим из-за рубежа на постоянное место жительства на территории субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по просьбе митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви, пишет ТАСС.