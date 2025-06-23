Общество

Умер режиссер Юрий Мастюгин

Член Союза кинематографистов России, режиссер, сценарист и режиссер дубляжа Юрий Мастюгин умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза.

«26 июня 2025 года на 88-м году ушел из жизни наш друг и коллега - член Союза кинематографистов России, режиссер Юрий Матвеевич Мастюгин (1938-2025)», - говорится в сообщении.

Юрий Мастюгин родился 9 мая 1938 года в Москве. Окончил художественный факультет Московского театрально-технического училища (1960), актерский факультет Театрального училища им. Щепкина при Малом театре СССР (1967), а также режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР (1970), где обучался в мастерской Михаила Хуциева, Александра Алова и Владимира Наумова. В разные годы работал гримером Московского театра оперетты (1959-1962), лаборантом в НИИ антропологии при МГУ (1962-1968), режиссером творческого объединения «Экран» (1970-1976), где стал автором ряда документальных киноочерков.

Выступил режиссером кинолент «Кровь и пот», «Встряска», «В начале игры», «Приходи свободным». Среди фильмов, в которых Мастюгин стал режиссером дубляжа - «Медвежонок», «Легенда о белом драконе», «Мистер Индия», «Приговор», «Замужем за мафией», «Непобедимая нога», «Хищник 2».