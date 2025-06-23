Общество

Актера Юру Борисова пригласили в состав Американской киноакадемии

Российский актер Юра Борисов, известный по фильмам «Анора» и «Купе номер шесть», стал одним из 534 артистов и кинематографистов, приглашенных войти в состав Американской академии кинематографических искусств и наук, говорится в заявлении организации.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Благодаря своей приверженности кинематографу и индустрии в целом, эти исключительно талантливые личности внесли неизгладимый вклад в мировое сообщество кинематографистов», — говорится в заявлении гендиректора академии Билла Крамера и президента академии Джанет Янг.

Помимо Борисова, приглашение получили актеры Джереми Стронг («Наследники», «Ученик»), Киран Калкин («Наследники»), Дейв Батиста («Стражи галактики», «Дюна») Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен», «Дюна»), а также Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Последний король Шотландии»).

Ранее Борисова номинировали на «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора» Шона Бейкера, но статуэтка досталась Кирану Калкину, пишет РИА Новости.

В апреле СМИ сообщили, что российский актер подписал контракт с одним из крупнейших агентств Голливуда United Talent Agency (UTA).