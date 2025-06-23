Общество

В РФ разрешат онлайн-продажи товаров 18+ по биометрии

Власти могут разрешить покупку товаров с ограничением «18+» на онлайн-платформах, сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко. Предполагается, что возраст будут подтверждать через Единую биометрическую систему (ЕБС). Механизм станет добровольной опцией для онлайн-платформ.

«Предлагается подтверждать возраст пользователей при покупке энергетиков, пиротехники, печатной продукции 18+, зажигалок и баллончиков для их заправки, а также других товаров, требующих проверки возраста при продаже», — пояснил источник, знакомый с обсуждением законопроекта.

Норма об онлайн-продаже товаров 18+ должна вступить в силу с 1 марта 2027-го года, уточнил источник.

При этом не предусматривается возможность продажи в онлайне алкоголя и табака, подчеркнули в аппарате Дмитрия Григоренко. Для этого нужны дополнительные изменения в законе, уточнили в Центре биометрических технологий (ЦБТ — оператор Единой биометрической системы). Сейчас на онлайн-продажу алкоголя действует отдельный запрет, пишут «Известия».