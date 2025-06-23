Общество

Только 30% работодателей Пскова планируют повысить оклады сотрудникам — опрос

3 из 10 компаний планируют повысить оклады своим сотрудникам в ближайшее время. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители компаний из Пскова.

По словам HR-менеджеров, за последний месяц лишь 5% компаний задерживали зарплату сотрудникам. В этом году больше всего таких случаев было в марте (7%), но уже в апреле ситуация выровнялась, и число задерживающих выплаты вернулось к минимальным значениям.

60% работодателей рассказали, что повышали оклады персоналу менее полугода назад, 25% — от полугода до года назад, 12% — год-два назад. Лишь 2% предприятий проводили индексацию более двух лет назад.

30% организаций в ближайшее время планируют провести повышение или индексацию зарплат.