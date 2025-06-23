Общество

«Краски города»: О летних фестивалях, «Двойном счастье» и секретах управления временем. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию выпуска программы «Краски города», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 27 июня.

На этот раз королева красоты Ирина Вересова поговорила о предстоящих фестивалях «Виноград» и «Довмонт Псковский», а гостьей рубрики «Интересные о важном» стала предприниматель, общественный деятель и вдохновляющий пример для женщин в бизнесе Ирина Григорьева.

Она рассказала о своем пути от госслужбы до предпринимательства, о проекте «Двойное счастье» и поделится секретами управления временем.