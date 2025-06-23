Общество

Рекордная доля россиян перестала бояться увольнения

Доля россиян, которые не ощущают угрозы увольнения на работе, достигла 78%. Это максимум с 2014 года, сообщили эксперты платформы hh.ru по итогам проведенного опроса.

Год назад таких было 72%, а в разгар пандемии в 2020 году — 44%.

Лишь 13% респондентов считают, что могут потерять работу, еще 8% затруднились ответить.

Наиболее уверенно себя ощущают юристы (86% не опасаются увольнения), представители медицины и фармацевтики (84%), науки и образования (84%), сотрудники сектора HoReCa (82%), специалисты по страхованию (81%), менеджеры по продажам (80%), кадры из индустрии спорта и красоты (80%) и работники сферы медиа и развлечений (80%).

Меньше всего уверены в стабильности своей занятости специалисты сектора закупок, IT и сельского хозяйства — по 19% респондентов в каждой из сфер признались, что боятся потерять работу. Это самый высокий показатель среди всех профессиональных групп.

Разница в отношении к риску увольнения заметна и в возрастном разрезе. Самыми уверенными оказались молодые люди от 18 до 24 лет — среди них 84% не ощущают угрозы увольнения. Затем уверенность снижается: среди россиян 25–34 лет спокойно себя чувствует 81%, в группе 45–54 лет — 73%. Для опрошенных старше 55 лет этот показатель составляет только 69%, пишут «Известия».

«Уверенность соискателей растет на фоне высокого спроса на кадры, роста зарплат и тренда на удержание сотрудников, который подхватывают всё больше компаний», — прокомментировала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.