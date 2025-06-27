Общество

РКН зарегистрировал почти 150 тысяч страниц с аудиторией более 10 тысяч человек

Порядка 264 тыс. заявлений поступило в Роскомнадзор о регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков, из них почти 150 тыс. одобрено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор продолжает прием и обработку заявлений о регистрации персональных страниц владельцев каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков и подводит промежуточные итоги. С 1 ноября 2024 года, когда был создан соответствующий перечень, ведомство рассмотрело более 264 тыс. заявлений. В данный перечень включены 149 тыс. персональных страниц, остальные заявления отклонены», - сообщили в ведомстве.

Основной причиной отказов стало несоблюдение заявителями установленных требований: отсутствие размещенного номера заявления на своей странице или некорректная передача этого номера в соответствующий сервис соцсети, а также предоставление некорректных данных, например, неверное название или ссылка на персональную страницу.

В РКН также напомнили, что включение персональных страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в перечень Роскомнадзора является обязательным. Эта обязанность установлена частью 1.1 статьи 10.6 федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Регистрация, возможность которой была предоставлена с 1 ноября 2024 года через портал «Госуслуги», позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации. Важно отметить, что на каналах/страницах, которые не зарегистрированы в реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в перечень», - добавили в ведомстве.

Для удобства блогеров в социальных сетях, таких как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», Rutube и Telegram, запущены специальные сервисы, позволяющие владельцам каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку «А+». «Роскомнадзор призывает владельцев каналов и страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков пройти процедуру регистрации в установленном порядке и получить метку «А+», подтверждающую верификацию персональных страниц», - подчеркнули в ведомстве.