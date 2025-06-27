Общество

В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина

Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов - с ее помощью они могут предложить покупателям сразу весь свой ассортимент, рассказал на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ассоциация уже обращалась с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как объяснил Соколов, АКИТ предлагает реализовывать вино по такому пути: для доступа к заказам нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе - если возраст покупателя не подтверждается, заказ едет обратно.

«Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ, и любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент», - сказал Соколов.

При этом вопрос дистанционной продажи требует согласования сразу с несколькими ведомствами: это Минцифры, министерство финансов, министерство промышленности и торговли, министерство экономического развития, Росалкогольтабакконтроль, Минздрав, министерство сельского хозяйства, пишет РИА Новости.

«Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять качественный клиентский сервис и учитывать все существующие ограничения и по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, которые накладываются действующим законодательством и региональным нормами», - объяснил глава АКИТ.

По его мнению, дистанционная продажа вина потребует введение ответственности для курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. «Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании - достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения», - добавил Соколов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.