Общество

Подростки стали чаще искать работу, заявили эксперты

Подростки в России стали чаще искать варианты занятости. Количество резюме молодых людей от 14 до 17 лет увеличилось в 3,2 раза за год. Об этом сообщили эксперты «Авито Работы», проанализировавшие данные на платформе.

Несовершеннолетние чаще ищут подработку, не требующую специальной подготовки, — это промоутеры (+122%), няни (+110%), продавцы-кассиры (+80%) и начинающие копирайтеры (+35%).



Некоторые соискатели проявляют интерес и к более сложным направлениям, таким как менеджер по развитию бизнеса (+26%). Они предлагают полное ведение и продвижение социальных сетей, организацию профессиональных фотосъемок и настройку контекстной рекламы, пишут «Известия».

Зарплатные ожидания у них в среднем составляют около 30 тыс. рублей в месяц, что на 20% больше, чем годом ранее. Реальный размер заработка при этом ниже — примерно 13 тыс. рублей в месяц. Особенно популярен формат временного трудоустройства на каникулах.

В возрастной категории от 18 до 24 лет число резюме за год выросло в 2,8 раза. Молодые люди в основном ищут вакансии официанта (+126%), комплектовщика (+109%), аниматора (+88%) и художника (+83%).

В целом работодатели стали активнее нанимать молодежь: количество вакансий для школьников и студентов младших курсов увеличилось на 32%. Также в три раза выросло число стажировок с гибким графиком (+214%) — они особенно популярны летом, когда студенты и выпускники ищут возможности применить теоретические знания на практике.