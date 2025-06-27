Общество

Александр Котов молодёжи: Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам!

Председатель Псковского областного Собрания Александр КОТОВ от имени депутатов и себя лично поздравил молодое поколение жителей Псковской области и членов Молодёжного парламента при ПОСД с Днём молодёжи. Текст поздравления есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Современная государственная политика направлена на поддержку молодёжных инициатив и объединений, создание условий для самореализации и профессионального роста талантливых студентов и выпускников, вовлечение неравнодушных и ответственных молодых людей в управление территориями и страной, напомнил председатель.

«Этот праздник посвящён вам – молодым гражданам России, чьи энергия и энтузиазм служат основой для дальнейшего развития нашей Родины. Именно вам предстоит воплощать мечты в реальность и играть ключевую роль в формировании будущего страны.Вы генерируете идеи и задаёте направление прогресса. Ваша активность, стремление к инновациям и готовность применять новшества на практике становятся важнейшими ресурсами нашего общего процветания.Будьте счастливы, созидайте, творите добро, любите жизнь и каждый день делайте её ярче и интереснее! Вперёд, навстречу новым свершениям и великим делам!» - заключил Александр Котов.