Медалистов наградили на выпускном в Локне

Награждение медалистов и выпускной вечер состоялся в Локне 28 июня, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.
Медаль I степени «За особые успехи в учении» получил Арсений Завьялов, медали II степени «За особые успехи в учении» получили Кирилл Бакшинов, Рифат Искандаров, Дарья Нефедова и Кирилл Степанов.
«Ребята, вы — большие молодцы, настоящие труженики! Спасибо родителям, которые поддерживали своих детей все эти годы. Спасибо учителям — за знания, терпение и тепло. А выпускникам — удачи на следующем этапе. Пусть жизнь складывается по сердцу. Вы у нас замечательные!» - добавил Иван Белугин.