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Общество

Медалистов наградили на выпускном в Локне

29.06.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Награждение медалистов и выпускной вечер состоялся в Локне 28 июня, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

«Сегодня в Локне был особенный вечер — выпускной одиннадцатиклассников Говорят, школа заканчивается один раз в жизни — и этот момент остаётся в памяти навсегда. Сегодня мы провожали во взрослую жизнь умных, добрых, ярких ребят. Видеть их на сцене, нарядных, воодушевленных, с волнением в глазах — по-настоящему трогательно. Повторюсь: верьте в себя и не бойтесь мечтать! Будьте деятельными, добрыми и честными людьми — и пусть такие же люди встречаются на пути вам. Впереди дорога, полная открытий и устремлений. Дерзайте!» - сказал Иван Белугин.

Медаль I степени «За особые успехи в учении» получил Арсений Завьялов, медали II степени «За особые успехи в учении» получили Кирилл Бакшинов, Рифат Искандаров, Дарья Нефедова и Кирилл Степанов.

«Ребята, вы — большие молодцы, настоящие труженики! Спасибо родителям, которые поддерживали своих детей все эти годы. Спасибо учителям — за знания, терпение и тепло. А выпускникам — удачи на следующем этапе. Пусть жизнь складывается по сердцу. Вы у нас замечательные!» - добавил Иван Белугин.

Источник: Псковская Лента Новостей
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