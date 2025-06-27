Общество

Активистов и волонтеров Новоржевского округа наградили в День молодежи

Награждение активистов, волонтеров и молодых кадров состоялось в Новоржевском муниципальном округе в День молодежи, сообщается в Telegram-канале главы округа Любови Трифоновой.

«Сегодня отмечаем праздник, который по традиции из года в год объединяет все поколения не только новоржевцев, но и нашей большой и дружной страны. В этот раз праздник снова собрал в Летнем парке людей разных поколений: подрастающее поколение новоржевцев, молодежь, новоржевские семьи, гостей нашего гостеприимного округа», - отметила Любовь Трифонова.

Программа включала множество мероприятий: мастер-классы, выступления молодых талантов, спортивный семейный фестиваль, выступление гостей из города Пскова, дискотеку.

«Благодарностями администрации округа, Почётной грамотой Собрания депутатов, грамотами районного дома культуры и "Движения Первых" отмечены наши молодые кадры, активная молодежь, волонтеры Победы, волонтеры культуры, спортсмены. Несмотря на пасмурную погоду, праздник получился ярким и незабываемым! Спасибо всей команде, кто принимал участие в подготовке и проведении праздника, организовывал торговлю и аттракционы, обеспечивал правопорядок и безопасность!» - подытожила глава округа.