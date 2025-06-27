Общество

В Госдуму внесут проект о повышении выплат к пенсии медикам в сельской местности

Депутаты от разных фракций внесут в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии для медиков, проработавших не менее 25 лет в учреждениях здравоохранения в сельской местности.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 17 и 23 Федерального закона "О страховых пенсиях", согласно которым неработающим лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа, предлагается повысить фиксированные выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы установленной фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии», — сказано в документе.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время остро стоит проблема нехватки медицинских кадров в сельской местности, «согласно имеющимся данным, в сельском здравоохранении занято лишь 9% врачей и 34% среднего медицинского персонала от общей численности сотрудников медицинских организаций в стране». Решение проблемы нехватки медицинских кадров в сельской местности требует комплексного подхода, включающего как увеличение финансовой поддержки, так и улучшение условий труда и социальной инфраструктуры, уточняется в документе, пишет РИА Новости.

«Проблема обеспечения медицинскими кадрами очевидна и характерна для всей страны, но особенно — для сельской местности. Необходимость ее решения объединяет представителей всех думских фракций. В том числе один из вариантов — введение соответствующих пенсионных льгот. Что и предлагается сделать, используя имеющуюся наработанную практику», — сказал журналистам один из авторов инициативы, глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.