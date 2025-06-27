Общество

Рослесхоз за два года восстановит пострадавшие из-за боевых действий леса РФ

Пострадавшие в результате боевых действий леса России будут восстановлены за два года после начала работ. Ключевыми факторами при оценке сроков являются масштабы разминирования и разбора сооружений, которые будут предшествовать восстановлению, сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников.

«Конечно, это касается всех лесов, которые пострадали [в результате боевых действий]. Первая задача: их описать, понять масштаб проблемы. Вторая — провести разминирование, провести разбор оборудования, блиндажей, других сооружений. А третья — уже восстановить, вырубить погибшие растения, посадить, сделать рекультивацию», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о восстановлении лесов, пишет ТАСС.

По его словам, ключевым фактором при оценке сроков восстановления станут масштабы разминирования. «Цикл восстановления — два года. <...> Мы по России восстанавливаем 1,2 млн гектар в год — это больше, чем все леса Курской, Белгородской и Брянской областей вместе взятые. Поэтому мощности и объемы у нас есть, но остаются вопросы разминирования, разборки», — пояснил Иван Советников.