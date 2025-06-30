Общество

ТОС «Рижский, 67» в Пскове благоустраивает дорожки во дворе

Территориальное общественное самоуправление «Рижский, 67» в Пскове благоустраивает дорожки во дворе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы надеемся, что с этого дома начнут брать пример и другие жители. В этом доме наши активные граждане создали ТОС. Благодаря этому и программе "Формирования комфортной городской среды" территория около дома совсем скоро преобразится», - поделилась помощница депутата Псковской городской Думы Константина Болотина Ирина Зайцева.

В этом году активные жители одержали победу в городском конкурсе ТОС и получили 905 198 рублей на обустройство пешеходных дорожек.

На сегодняшний день выполняются работы по благоустройству дворовой территории. Вскоре здесь появятся новые парковки, детские площадки и места для отдыха.

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Напомним, в этом году победителями конкурса ТОС в Пскове стали 34 проекта от активных и неравнодушных горожан.