Общество

Умер заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов

Заслуженный тренер России по боксу Иван Аспидов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Причины смерти не сообщаются.

«Иван Иванович Аспидов оставил неизгладимый след в сердце каждого, кто имел честь с ним работать и тренироваться. Глубокие соболезнования родным и близким, память о нем навсегда останется с нами», - говорится в сообщении федерации.

Аспидов был награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта», пишет ТАСС.