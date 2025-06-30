Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Лане-Мехикоормская десантная операция. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 июня. Выпуск был посвящен Лане-Мехикоормской десантной операции августа 1944 года.

Какова была ее цель? Как проходила операция и чем завершилась? Об этом рассказал кандидат педагогических наук, доцент кафедры среднего общего образования и социального проектирования ПсковГУ, старший преподаватель Псково-Печерской духовной семинарии Борис Борисов.

Ведущий - Олег Добрынин.