«Постскриптум»: Разгул стихии, деньги за ребенка и время ли сейчас для веселья. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 30 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
• Разгул стихии: шквалистый ветер валит деревья и обрывает провода.
• Право на выплату для многодетных в Псковской области расширены: кому повезло?
• Информировать шире: проблемы с реорганизацией здравоохранения в регионе обсуждали на совещание у губернатора. Что решили?
• «Довмонт Псковский»: состоялось самое значимое событие музейного лета.
• ЛДПР и КПРФ с кандидатами определились – сколько набрали?
• Время ли веселиться в период проведения СВО?
• И, как всегда, комментарий от нашего политического обозревателя Александра Савенко.