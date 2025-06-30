Кабмин поддерживает инициативу по освобождению бойцов СВО от судебных пошлин

Правительство России поддерживает законопроект, который в ряде случаев освободит бойцов специальной военной операции и их семьи от судебных пошлин. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с Советом палаты Совфеда.

«Сейчас в Госдуме находится законопроект, который освобождает участников СВО и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд, когда для установления юридически значимых фактов приходится нести дополнительные издержки на необходимые процедуры. Правительство поддерживает это предложение депутатов и сенаторов. Будем продолжать помогать нашим ребятам и их родным», - сказал глава кабмина.

Мишустин напомнил о еще одном решении в этой сфере. «Родителям и супругам, которые ухаживают за ветеранами СВО, теперь не смогут отказать в предоставлении неоплачиваемого отпуска. Конечно, нужно дать близким возможность позаботиться о наших защитниках», - подчеркнул он. Такая законодательная норма уже вступила в силу благодаря совместной работе правительства и Совета Федерации, пишет ТАСС.