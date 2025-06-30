Минобрнауки: 40% не окончивших вуз студентов ушли, не справившись с программой

Около 40% студентов, которые не оканчивают вуз, отсеиваются из-за неспособности справиться с образовательными программами, это самая частая причина неполучения диплома. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Ранее он сообщал, что от 15% до 40% студентов, которые учатся в российских вузах на разных направлениях, не завершают обучение и покидают вуз до получения диплома.

«По отсеву мы получили поручение, сейчас его прорабатываем, о масштабе бедствия, что называется. Уже есть понимание масштаба этой проблемы. Мы провели большую работу, во-первых, по анализу статистических показателей, во-вторых, путем социологического опроса сделали анализ причин, по которым теряется контингент. На первом месте - более 40% из общего отсева - это неспособность справиться с образовательными программами. И это тянет за собой сразу вопрос, кого мы принимаем в первый курс», - сказал Афанасьев.

На втором месте среди причин отсева из вуза - ошибка в выборе направления подготовки. «То есть, часто абитуриенты поступают не туда, куда нужно стране или где у них есть склонность, а куда легче поступать. Вот это огромный резерв правильной профориентации, работы вместе с работодателями. И третье среди причин - это личные причины», - добавил замминистра.