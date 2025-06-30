Общество

Врач рассказал о главных симптомах детской пневмонии летом

Врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, д.м.н. Павел Бережанский рассказал, что летом на организм может повлиять резкая смена температур — например, резкое охлаждение после жары при купании в прохладной реке или из-за потока холодного воздуха от кондиционера.

В беседе с «Радио 1» в понедельник, 30 июня, врач отметил, что летом из-за нестабильной погоды и межсезонья иммунитет у детей может снижаться, а вирусы — активизироваться. По его словам, на отдыхе риск заражения возрастает: в гостиницах кондиционеры часто не обрабатываются, что способствует распространению бактерий.

Он отметил, что пневмония у детей обычно сопровождается высокой температурой, интоксикацией, позже — кашлем и мокротой. У малышей могут проявляться и другие симптомы: головные боли, раздражительность, потливость, одышка и снижение аппетита.

Бережанский подчеркнул, что нельзя заниматься самолечением кашля у детей — для постановки диагноза необходимы врачебные исследования, особенно при подозрении на вирусное поражение легких.