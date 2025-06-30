Общество

На ярмарке вакансий представители «Титан-Полимера» рассказали о карьерных возможностях на заводе

Традиционно завод «Титан-Полимер» является участником Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Пскове. В течение дня работал специальный стенд «Титан-Полимера», где любой желающий мог ознакомиться с пулом открытых вакансий и задать специалистам интересующие вопросы о карьерных возможностях, сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе.

Фотографии: завод «Титан-Полимер»

Сотрудники завода рассказали посетителям о наиболее востребованных и высокооплачиваемых вакансиях и условиях трудоустройства. В ходе мероприятия посетители проявили активный интерес к трудоустройству на предприятие, заполнили анкеты и получили приглашения на собеседования.

«Мы рассказали потенциальным сотрудникам о возможностях трудоустройства, провели предварительные собеседования и консультации с соискателями. Для наших сотрудников предусмотрены достойная заработная плата, социальный пакет, обучение и проезд на работу. Ярмарка вакансий – это отличная платформа для взаимодействия с будущими сотрудниками. Мы были рады видеть такой отклик и заинтересованность в нашей компании, особенно со стороны молодых специалистов», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Павел Матыцын.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента и с 2025 года является частью нацпроекта «Кадры». Всего на ярмарке было представлено более 4 000 вакансий от почти 300 работодателей Псковской области. На 25 площадках разместились лекторий, деловые игры, презентации различных организаций – как молодежных, так и общественных.