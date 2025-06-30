Общество

Нормативы финансирования образовательных программ в вузах РФ могут увеличить на 22%

Минобрнауки предлагает в рамках новой стратегии развития образования увеличить нормативы финансирования образовательных программ в среднем на 22%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по теме: «Стратегии развития образования до 2036 года».

«Предлагаем за счет внутреннего перераспределения бюджета увеличить нормативы финансирования образовательных программ в среднем на 22%. Еще больше планируем увеличить нормативы для приоритетных направлений, обеспечивающих технологическое лидерство. В настоящее время мы работаем над критериями отнесения профессий, специальностей и направлений подготовки к приоритетным», - сказал он.

По словам Афанасьева, в системе высшего образования с точки зрения обеспечения качества образования есть несколько ключевых вопросов - это подготовка кадров для обеспечения технологического суверенитета и технологического лидерства страны, запрос на фундаментальность и практикоориентированность программ, необходимость воспитания гражданина и патриота, обновление инфраструктуры университетов, финансирование программ, бюрократическая нагрузка на преподавателей, пишет ТАСС.