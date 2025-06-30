Общество

Незаконную пристройку козырька к ларьку выявили на улице Стахановской в Пскове

Незаконную пристройку козырька к нестационарному торговому объекту выявили на улице Стахановской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фото: контрольное управление администрации города Пскова

В результате контрольных мероприятий 30 июня на улице Стахановской выявлен нестационарный торговый объект с самовольно пристроенным козырьком к нему и выставленными перед объектом ящиками с товаром, предназначенным для продажи.

В отношении владельца нестационарного торгового объекта составлен протокол об административном правонарушении.

В соответствии с пунктом 6 раздела IV Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова, утвержденного постановлением администрации города Псков № 950, запрещается возводить к нестационарным торговым объектам различного рода пристройки, козырьки, навесы, не предусмотренные эскизными проектами, выставлять у нестационарных торговых объектов столики, зонтики, лотки, прилавки и другие подобные объекты.