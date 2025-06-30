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Общество

Новые окна, парковка на бывших землях Минобороны и планы ТОСов в округе №7

02.07.2025 13:35|ПсковКомментариев: 0

Выезд в округ №7 депутата Псковской городской Думы Ольги Федоровой состоялся 1 июля. В рамках выезда были осмотрены ключевые территории, требующие первоочередного внимания. Среди важных объектов - лицей «Развитие», воинское мемориальное захоронение по улице Юбилейной и земли на улицах Майора Доставалова и Шестака, которые еще совсем недавно принадлежали Министерству обороны РФ. В целом обстановка в округе складывается положительная, но есть несколько вопросов, на которые стоит обратить внимание. 

Подробнее о выезде - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей. 

 

Убрать лужу

Осмотр территорий, входящий в округ №7, начался с территории лицея «Развитие». Здесь подрядчик проводит замену окон в здании учебного заведения. 17 уже поменяли, 21 окно планируют заменить в этом году, тендер на их замену уже разыгран. В следующем году останется заменить 35. Всего будет заменено 73 окна. 

«Капремонт школы пока не запланирован. Но мы каждый год подаём заявку», - поделился заместитель главы Пскова Алексей Несмашный. 

После осмотра фасада лицея Ольга Федорова предложила показать, на что необходимо обратить внимание на территории учебного заведения. Одной из таких проблем является лужа, которая образовывается недалеко от калитки. «Мы в дождь в калитку проходим через лужу», - поделилась депутат. 

Глава города Пскова Борис Елкин предложил решение этой проблемы. «Давайте мы посчитаем, сколько здесь необходимо выделить денег, чтобы поднять просевший асфальт и убрать лужу. Нужно помочь с этим и решить проблему», - сказал он. 

Новый ТОС

Следующей точкой маршрута стал дом №31 на улице Красноармейской. Здесь активные жители многое делают своими силами и с помощью муниципальных властей, а сейчас изъявили желание создать территориальное общественное самоуправление. Глава города Пскова пообещал помочь в оформлении документов. 

С помощью ТОС активисты хотят установить автоматические ворота. 

Отметим, что по результатам контрольного выезда в 2024 году удалось решить проблему с ливневой канализацией. «Очень хотим поблагодарить вас за "ливневку", которую вы помогли нам сделать. И даже если сейчас проблемы возникают, то мы обращаемся в администрацию, и все решают», - сказали жильцы дома Ольге Федоровой и Борису Елкину. 

Однако, проблемы у жильцов дома еще остались, их беспокоят аварийные деревья. «У нас есть два аварийных дерева. Вчера весь двор был закидан ветками», - пожаловались жители. 

 
Глава города посоветовал обратиться по этому вопросу к управляющей компании. «Вопрос спила деревьев необходимо решать во взаимодействии с управляющей компанией», - объяснил Борис Елкин. 

Народные тропы

Далее собравшиеся отправились к дому №51 по улице Юбилейной. Главной проблемой этого места являются «народные тропы». 

 

«По-хорошему, их заасфальтировать надо, но мы подумаем, как решить этот вопрос наиболее продуктивно», - сказал глава города.

Облагородить захоронение 

Действительно важной проблемой для округа сейчас является воинское мемориальное захоронение по улице Юбилейной. Здесь, как и в других районах города, есть проблемы с покосом травы. 

«Мы прошли у захоронения, там некошеная трава. В ближайшее время она будет выкошена. Потому что, конечно, нельзя, чтобы память зарастала травой. Здесь обычно косят, но по сегодняшней ситуации в сроки не уложились. А за захоронением никогда не предполагалось благоустройство, но мы решили там засыпать гравием, чтобы не было луж и граждане могли парковать там свои автомобили», - сказала Ольга Федорова.

 

Вопрос о покосе будет решен в ближайшие две недели, заверили в администрации города. 

Бывшие земли Минобороны

Заключительной точкой выезда стала дворовая территория дома №1 по улице Майора Доставалова и дворовая территория домов NN№8, 10, 104 по улице Шестака. Совсем недавно эти земли были подведомственны министерству обороны, и жители не могли как-либо облагородить эту территорию.

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Сейчас, благодаря передачи земель в ведение муниципалитета, активные жители смогли создать ТОСы.

«В этом году земли были переданы в муниципальную собственность. Сейчас идет межевание территории. Далее передадим их в собственность домов и уже с активистами отдельно будем решать проблемы каждого двора», - отметил Борис Елкин. 

По словам председателей местных ТОСов и депутата Ольги Федоровой, здесь планируется облагородить пустую территорию под парковку, сделать детскую площадку и зоны отдыха. 

«А еще мы проводим во дворе детские праздники», - поделился председатель ТОС на улице Шестака, 10 Валерий Кунц. 

«Вы знаете, что с помощью ТОСов их тоже можно делать?» - задал вопрос глава города.

Валерий Кунц ответил, что жители уже изучили этот вопрос. «Но сначала мы хотим сделать что-то долгосрочное, что будет радовать нас долгое время. Хотим облагородить территорию», - заключил председатель.

 

Округ №7, конечно же, имеет небольшие проблемы, но благодаря активным жителям и помощи со стороны властей города их удается решать. 

Александра Мошина

Источник: Псковская Лента Новостей
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