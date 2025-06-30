Общество

Средняя зарплата в сфере маркетплейсов выросла на 22% за год

Зарплатные предложения в сфере маркетплейсов весной 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 22%, значительнее всего - у сортировщиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа» и СДЭК.

«Средняя предлагаемая зарплата в инфраструктуре маркетплейсов за год выросла до 125 418 рублей в месяц - это на 22% больше, чем весной 2024 года. Наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован у сортировщиков - на 51%. Этой весной за полный рабочий день им в среднем предлагали 188 475 рублей в месяцы. Такие специалисты занимаются приемкой товаров, их сортировкой и подготовкой к отправке, а также проверкой возвратов», - говорится в итогах исследования.

На втором месте по росту предлагаемых зарплат - грузчики (+39%, до 127 542 рублей ежемесячно). Кроме того, на 37% (до 64 384 рублей в месяц) выросли зарплатные предложения маркетологов. Также зарплатные предложения менеджеров по продажам увеличились на 34%, до 83 450 рублей в месяц. В топ-5 по росту средних предлагаемых зарплат вошли контент-менеджеры (+30%, до 58 151 рублей в месяц), а также курьеры (+26%, до 141 514 рублей в месяц).

«Развитие онлайн-торговли заметно меняет структуру спроса и уровень зарплат на рынке труда. Растет потребность как в рабочих специальностях - сортировщиках, грузчиках, водителях, так и в офисных сотрудниках - маркетологах и менеджерах, причем предложения по заработной плате для этих профессий также увеличиваются. Соискатели все чаще выбирают вакансии, связанные с логистикой и продажами: больше всего откликов поступает на должности менеджеров по работе с маркетплейсами (+71%), складских работников (+27%) и сортировщиков (+16%)», - отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

Аналитики также изучили рост спроса от работодателей. Так, зафиксировано значительное увеличение количества вакансий фасовщиков - их стало на 59% больше. На 21% вырос спрос на менеджеров по работе с маркетплейсами, на 9% - на приемщиков, пишет ТАСС.

«Сейчас в складской логистике особенно востребованы курьеры (водители, пешие, велокурьеры), кладовщики, водители, складские рабочие, диспетчеры, специалисты по управлению цепочками поставок. Среди квалифицированных кадров высок спрос на инженеров и технологов по автоматизации складов (нужны те, кто может внедрять инновации и оптимизировать процессы). Зарплаты в этих профессиях растут из-за дефицита кадров и увеличения объемов работы. Также компании ищут специалистов с опытом работы в новых логистических маршрутах и знаниями международных стандартов», - уточнила руководитель отдела массового подбора персонала СДЭК Виталина Бачерикова.