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Общество

Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников

02.07.2025 12:54|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей является индикатором работы чиновников в регионе, считает министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов. 

Николай Романов: Если человек «горит», у него все получится : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«ПЛН – это лакмусовая бумажка в нашей работе. За всё время, я уже почти 20 лет в органах власти, всегда за вами наблюдаем. Когда вы упоминаете нас в своих публикациях, мы всегда отслеживаем реакцию общественности. Если после вашего упоминания о нас появляются положительные отзывы, это означает, что мы работаем эффективно. Если плохие комментарии, я всегда собирал свой коллектив и говорил: "Слушайте, видите, а ведь они справедливые, они правильно делают". ПЛН — это самая лучшая лакмусовая бумажка для чиновников, как мы должны правильно работать и выстраивать свою работу с населением».

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Романов Николай Александрович
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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