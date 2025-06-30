Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников

Псковская Лента Новостей является индикатором работы чиновников в регионе, считает министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов.
«ПЛН – это лакмусовая бумажка в нашей работе. За всё время, я уже почти 20 лет в органах власти, всегда за вами наблюдаем. Когда вы упоминаете нас в своих публикациях, мы всегда отслеживаем реакцию общественности. Если после вашего упоминания о нас появляются положительные отзывы, это означает, что мы работаем эффективно. Если плохие комментарии, я всегда собирал свой коллектив и говорил: "Слушайте, видите, а ведь они справедливые, они правильно делают". ПЛН — это самая лучшая лакмусовая бумажка для чиновников, как мы должны правильно работать и выстраивать свою работу с населением».
Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.