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В опросе приняло участие 180 человек

В опросе приняло участие 180 человек

У меня по ЖКХ накопились долги, не знаю уже, как и чем платить.

Трачу на ЖКХ не так уж много, на все хватает, еще остается.

Примерно четвертая или пятая часть зарплаты, ощутимо бьет по бюджету.

Уходит почти треть заработка, экономлю на остальном.

С 1 июля повышаются тарифы на ЖКУ. Какая часть от вашей зарплаты уходит на их погашение?

Николай Романов: ПЛН — лучшая лакмусовая бумажка для чиновников

ПЛН поднимет в небо аэростат в преддверии Дня города Пскова

Ольга Евстигнеева: На ПЛН всегда можно узнать, что произошло в регионе

В преддверии Дня города ПЛН подарит псковичам праздник в честь 25-летия издания

Игорь Максимов: Я очень рад содружеству с ПЛН

Логотип ПЛН выложили из улиток, лисичек и пенсии. ФОТО

Игорь Савицкий: ПЛН – большие сторонники свободы слова

Михаил Иванов: ПЛН не навязывает свое мнение

Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 2

Иван Белугин: ПЛН не теряет свою идентичность

Победителей трех конкурсов к 25-летию издания наградили в пресс-центре ПЛН

Владимир Никитин: ПЛН — серьезная организация, держащая руку на пульсе

Первые работы поступили на конкурс креативно выложенного логотипа ПЛН. ФОТО

Наталья Юрченко: Команде ПЛН желаю меткого слова, добра и любви читателей

Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН

Определен победитель в конкурсе лучшего фото с праздника к 25-летию ПЛН «Все лучшее — детям!»

Алексей Наумец: У Псковской Ленты Новостей огромный авторитет

Объявлены победители конкурса слоганов к 25-летию Псковской Ленты Новостей

Виктор Остренко: ПЛН является флагманом в сфере информационной политики

Стартует конкурс на лучший креативный выложенный логотип ПЛН

Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН»

Денис Кузнецов: ПЛН — один из самых интересных новостных источников Псковской области

Александр Седунов: На ПЛН всегда узнаешь о новом, важном и интересном

Камера «Ростелекома» зафиксировала более двух тысяч улыбок на детском празднике к 25-летию ПЛН

Борис Елкин: Приятно, что ПЛН включилась в празднование Дня защиты детей

Илианна Петрова: ПЛН — неотъемлемая часть культурно-информационной жизни региона

Праздник ПЛН: «Все лучшее — детям!». ВИДЕО

Радость в каждом взгляде: состоялся праздник детства к 25-летию ПЛН

Более пяти тысяч человек посетили праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Финальный флешмоб состоялся на детском празднике в Пскове

Сладкие призы от Прасковьи Молочковой раздали на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове

Суперпризы разыграли на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

В игру «Зеленое / Красное» играют юные псковичи на празднике в Пскове

Сертификаты от партнёров детского праздника разыграли в Пскове

Ценные призы разыгрывают на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Аквагрим работает на псковском празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Настольную игру по цифровой безопасности проводит «Ростелеком» на празднике «Все лучшее — детям!»

Концертная программа стартовала на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

«Главное - порадовать детей»: подарки дарят юным псковичам на празднике к 25-летию ПЛН

Стартует праздник «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Робопса заметили на празднике «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН. ВИДЕО

Дрессированные собаки устроили веселое представление на детском празднике в Пскове

Игровую лекцию по гигиене полости рта проводят псковичам на празднике «Все лучшее — детям!»

Студотряды проводят мастер-классы по народным играм на детском празднике в Пскове

За происходящим на празднике «Все лучшее — детям!» в Пскове можно наблюдать онлайн

Дмитрий Мельников: У многих псковичей утро начинается с просмотра ПЛН

Улыбнись — и получи подарок: «Ростелеком» запустит трансляцию детского праздника в Пскове

«Ростелеком» предложит сыграть в игру «Безопасный интернет» на детском празднике в Пскове

Умные часы подарит ПЛН автору лучшего фото с праздника «Все лучшее — детям!»

Яркие, талантливые, успешные — вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 1

Псковская Лента Новостей умеет показать события с интересного ракурса — Борис Елкин

Опубликована программа праздника «Все лучшее — детям!» к 25-летию ПЛН

Клиника «Псковдент» разыграет сертификаты на свои услуги на детском празднике 31 мая

Стоматологи научат гостей детского праздника в Пскове правильно чистить зубы

Секретами сохранения здоровья зубов с детства поделились псковские стоматологи

Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая

Коллекция фотографий на конкурс к 25-летию ПЛН продолжает пополнятся

Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН

«Правда — лицо новостей»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Конкурс на лучшее фото с праздника «Все лучшее — детям!» запустит ПЛН 31 мая

Марина Гаращенко: ПЛН существует 25 лет, значит, она интересна

Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая

ПЛН-25. Вверх!

Окунутся в виртуальную реальность смогут псковичи на детском празднике 31 мая

Шоу дрессированных собак покажут на детском празднике в Пскове 31 мая

Фигурки из вселенной Roblox смогут создать псковичи на детском празднике 31 мая

Сертификат на услуги центра «Здоровый ребенок» разыграют на детском празднике в Пскове

Полезные подарки получат гости детского праздника в Пскове 31 мая

Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН

Ульяна Михайлова: Я с большим удовольствием сотрудничаю с ПЛН

Ароматным кофе угостят гостей праздника в парке Строителей в Пскове 31 мая

Ирина Кухи: 25 лет ПЛН — это большой срок

Псковичи продолжают присылать фотографии на конкурс к 25-летию ПЛН

Победитель конкурса слоганов к 25-летию ПЛН отправится на базу отдыха

Праздник «Все лучшее — детям!» пройдет в Пскове 31 мая

Кто придумал ПЛН?

Владимир Папорт: ПЛН — одно из основных средств доведения информации до псковичей

Победитель фотоконкурса «Я читаю ПЛН» получит велосипед

«Всегда на новость впереди»: псковичи продолжают придумывать слоганы к 25-летию ПЛН

Наталья Федорова: ПЛН преподносит информацию быстро, качественно и достоверно

Алексей Овчинников: Журналистика — тяжёлый хлеб, но если прикипел, начинаешь любить

Многодетная семья Егоровых участвует в фотоконкурсе «Я читаю ПЛН»

Анна Дмитриева: В каждой работе есть место подвигу, но ПЛН находится на самом острие

Рахиба Сулейманова: ПЛН всегда держит руку на пульсе

Анна Тарасенко: ПЛН сделала себя сама в непростой период истории страны

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы. ВИДЕО

«Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы

Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессиональность журналистов и достоверность информации

«ПЛН в лицах»: Экономический обозреватель Алексей Овчинников. ВИДЕО

Экономический обозреватель ПЛН Алексей Овчинников станет героем программы «ПЛН в лицах»

«Простое, любимое и настоящее»: продолжается конкурс слоганов к 25-летию ПЛН

ПЛН-25. Миллениум

Татьяна Пасман: Псковская Лента Новостей готова конструктивно работать с оппозицией

Денис Бахтин: Шел, упал — очнулся в редакции ПЛН

Археолог Александр Михайлов: ПЛН много внимания уделяет вопросам сохранения культурного наследия

«ПЛН в лицах»: Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин. ВИДЕО

Блогер Псковской Ленты Новостей Денис Бахтин станет героем программы «ПЛН в лицах»

Псковская Лента Новостей объявляет о старте грандиозного конкурса «Народный репортер»

Анастасия Повторейко: ПЛН — сплоченная команда

Игорь Дитрих: На ПЛН всегда отражена актуальная проблематика региона и страны

«История нашей жизни»: продолжают поступать слоганы на конкурс к 25-летию ПЛН

Станислав Стармолотов: Работая в других регионах, я именно на ПЛН узнавал, чем живет родина

Александр Ножка: Утром я в первую очередь смотрю, что написали в ПЛН

Владислав Туманов: ПЛН доказала свое право быть лидером

Школьники из Писковичей попробовали себя в роли радиоведущих на экскурсии в ПЛН

Премьера программы «ПЛН в лицах»: главный редактор Александр Савенко. ВИДЕО

Серия программ «ПЛН в лицах» стартует на волнах «ПЛН FM»

Главврач противотуберкулезного диспансера: ПЛН на первом месте

Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов

Андрей Михайлов: Псковская Лента Новостей — это «живчик» в информационном поле

Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве

Артур Гайдук: ПЛН — одно из немногих СМИ, с которым мы сотрудничаем

Александр Хлопков: Благодаря ПЛН псковичи шире видят картину жизни

Экскурсию для учеников лицея №21 провели в медиахолдинге «Гражданская пресса»

Ученики КофеШколы посетили медиахолдинг «Гражданская пресса»

Продолжают поступать фотографии на конкурс «Я читаю ПЛН»

Александр Серавин: Редко в регионах есть такие СМИ, как ПЛН

Псковская Лента Новостей запускает конкурс слоганов в честь 25-летия

Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст

Директор СК «Развитие» Богдан Васильев: Мое утро начинается с просмотра ПЛН

ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов

Любовь Трифонова: ПЛН — одно из самых мощных СМИ Псковской области

Вместе мы сделаем больше — Светлана Мельникова о 25-летии ПЛН

Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников

Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона

Павел Талебин: 25 лет ПЛН — это серьезный срок, который непосредственно влияет на качество

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: К 25-летию ПЛН…

Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН

Стартует фотоконкурс «Я читаю ПЛН»

ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям

«Прессинг»: ПЛН — 25, секреты выживаемости и рецепт успеха. ВИДЕО

Тала Нещадимова: Сотрудники ПЛН выполняют свою работу грамотно и профессионально

ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова