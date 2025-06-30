Общество

Провести «Аквалето» с трибьютом «Влада А4» приглашают псковичей в ближайшую субботу

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» приглашает псковичей провести незабываемые летние каникулы.

«Акваполис« предлагает разные активности на выбор:

картинг

игровая комната

арена виртуальной реальности

кинотеатр

аквапарк

фудкорт с большим выбором на самый разный вкус

«На уличной площадке "Акваполиса" работает передвижной лунапарк. Выбирайте и проводите летние каникулы не только весело, но и интересно и познавательно! Помимо активностей, "Акваполис" предлагает различные мероприятия, которые можно посетить совершенно бесплатно!» - рассказали в администрации ТРК.

В ближайшую субботу, 5 июля, состоится Tiktok-вечеринка с трибьютом «Влада А4», продолжая серию мероприятий «Аквалето»

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по танцам. Программа пройдет в центральном атриуме, начало в 14.00.

Вход свободный.