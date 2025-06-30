Общество

Работу охранных организаций в детских лагерях проверили псковские росгвардейцы

Работу частных охранных организаций, обеспечивающих безопасность летних лагерей, проверяют сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управления Росгвардии по Псковской области

В ходе проверки росгвардейцы удостоверились в наличии у охранников всех необходимых документов для осуществления профессиональной деятельности.

Дополнительно были организованы инструктажи для работников частных охранных организаций и персонала детских лагерей. Основное внимание уделили алгоритмам действий при обнаружении подозрительных предметов и посторонних лиц, организации эффективного взаимодействия с правоохранительными органами, а также вопросам обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов на охраняемых объектах