Общество

Владельца палатки с фруктами в Пскове обвиняют в незаконном увеличении торговой площади

На Рижском проспекте в Пскове выявили нестационарный торговый объект, владелец которого самовольно увеличил его площадь, а также выставил перед объектом прилавки с товаром, предназначенным для продажи, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фотография: контрольное управление администрации города Пскова

В отношении владельца нестационарного торгового объекта составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 2.29 (неисполнение муниципальных правовых актов).

Псковичу грозит расторжение договора на размещение нестационарного торгового объекта, заключенного с администрацией города Пскова, на основании нарушения условий договора.

В соответствии с пунктом 6 раздела IV Положения о размещении нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг на территории города Пскова, утвержденного постановлением администрации города Пскова от 23.04.2013 № 950, запрещается самовольное увеличение площади и размеров нестационарного торгового объекта, выставлять у нестационарных торговых объектов столики, зонтики, лотки, прилавки и другие подобные объекты.