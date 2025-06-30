Чествование выпускников-медалистов состоялось в Островском районе

Традиционное праздничное мероприятие, посвящённое чествованию выпускников-медалистов, состоялось в администрации Островского района, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.
Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram-канал
По словам Дмитрия Быстрова, на церемонию награждения были приглашены лучшие выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений района, директора и педагоги учебных заведений, родители выпускников. Глава района поздравил юношей и девушек с успешным окончанием учебного года и завершением обучения в школе, а также высокими результатами сдачи выпускных экзаменов.
В рамках мероприятия Дмитрий Быстров вручил почётные грамоты выпускникам 11-х классов средних школ, проявивших трудолюбие в учении и награждённых медалями «За особые успехи в учении» I и II степени.
Грамотами администрации Островского района были награждены и выпускники 9-х классов средних школ за отличные успехи в учении и примерное поведение.