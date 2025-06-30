Общество

Чествование выпускников-медалистов состоялось в Островском районе

Традиционное праздничное мероприятие, посвящённое чествованию выпускников-медалистов, состоялось в администрации Островского района, сообщил глава района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

По словам Дмитрия Быстрова, на церемонию награждения были приглашены лучшие выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений района, директора и педагоги учебных заведений, родители выпускников. Глава района поздравил юношей и девушек с успешным окончанием учебного года и завершением обучения в школе, а также высокими результатами сдачи выпускных экзаменов.

«Юноши и девушки сумели добиться первого весомого успеха на пороге уже во взрослую жизнь. В этом есть и большая заслуга родителей - их забота и поддержка также важна, как и мудрость учителей и наставников. Ребята, продолжайте также прилежно учиться в высших учебных заведениях, обретайте выбранную профессию, активно участвуйте в общественной жизни, раскрывайте свои таланты и способности! Знайте, что ваши будущие знания и профессиональный опыт всегда ждут здесь, на малой Родине. Ваши идеи, инициатива будут востребованы для улучшения комфорта и благополучия жителей Островского района и Псковской области - в добрый путь, ребята!» - обратился к выпускникам глава района.

В рамках мероприятия Дмитрий Быстров вручил почётные грамоты выпускникам 11-х классов средних школ, проявивших трудолюбие в учении и награждённых медалями «За особые успехи в учении» I и II степени.

Грамотами администрации Островского района были награждены и выпускники 9-х классов средних школ за отличные успехи в учении и примерное поведение.