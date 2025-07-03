Общество

Сотрудники спецназа псковской Росгвардии прошли испытания на право носить знак отличия

Сотрудники СОБР «Гепард» и ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака II степени — знака отличия полицейского спецназа ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Испытания проходили по трём направлениям: физическая подготовка, боевые приёмы борьбы и огневая подготовка.

В ограниченное время росгвардейцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги — 10 раз, становую тягу — 10 раз, специальное комбинированное упражнение и преодолели дистанцию в 400 метров.

Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения с расстояния 25 метров и из автомата из-за укрытия, со сменой удержания оружия и уровня изготовки с расстояния 50 метров, в ограниченное время.

Геральдический знак отличия полицейского спецназа Росгвардии — символ отваги, чести и профессионального мастерства сотрудников СОБР и ОМОН войск национальной гвардии Российской Федерации. Учреждён в июне 2023 года.

Ношение знака отличия — это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки и качество выполнения служебно-боевых задач, рассказали в ведомстве.