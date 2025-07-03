Общество

В Пскове проверили 16 бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга

Военные следователи вместе с сотрудниками военной полиции и военного комиссариата провели рейд в общественных местах города Пскова для установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет, сообщили Псковской Ленте Новостей в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

В результате рейда проверили 16 граждан, в том числе иностранных. Троих мужчин доставили в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

В ходе рейда также провели разъяснительную работу.