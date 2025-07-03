Общество

Сергей Вострецов: Дополнительный отпуск после пяти лет работы — благодарность за стабильность

Предоставление дополнительного отпуска в качестве поощрения за длительную и добросовестную работу в компании — это один из способов выразить признательность за верность и преданность делу. Такое мнение выразил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Идея предоставления дополнительного месяца отпуска после пяти лет работы на одном месте вновь вызвала общественную дискуссию. С одной стороны, это может стать стимулом для сохранения кадров и заботы о здоровье работников, с другой — работодатели, особенно представители малого бизнеса, опасаются роста издержек и нарушений в работе компаний.

Предложение обсуждается в контексте инициатив по улучшению условий труда и повышению лояльности сотрудников. Однако депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина выступила с критикой инициативы, указав на потенциальные сложности, которые она создаст для работодателей.

«Если специалист будет два месяца в году отсутствовать, это может нарушить рабочие процессы», — подчеркнула парламентарий. По её мнению, дополнительный отпуск создаёт риск роста издержек и логистических сложностей, особенно в компаниях с ограниченным штатом.

В условиях текущей экономической нестабильности и борьбы за каждую единицу эффективности подобные предложения действительно вызывают тревогу у бизнес-сообщества. Тем не менее профсоюзы, как выразители интересов работников, поддерживают инициативу.

«Предоставление дополнительного отпуска после пятилетнего стажа в одной компании — это не прихоть, а форма социальной благодарности за стабильность, труд и лояльность. Работник, который не меняет место работы в течение пяти лет, накапливает не только опыт, но и профессиональное выгорание. Отдохнувший человек работает эффективнее, делает меньше ошибок, реже уходит на больничный. С точки зрения экономики это не потеря, а инвестиция в человеческий капитал. Да, это требует пересмотра графиков и, возможно, дополнительного планирования, но если бизнес не способен обеспечить хотя бы один дополнительный месяц отпуска за пять лет, стоит задуматься: как долго такой бизнес сможет удерживать квалифицированных специалистов?» - заявил Сергей Вострецов.

По словам председателя СОЦПРОФ, в европейской практике подобные меры уже давно существуют и способствуют укреплению трудовых коллективов и снижению текучести кадров. Он подчеркнул, что «работник — не винтик, а человек, и системный отдых должен быть частью трудовой культуры».