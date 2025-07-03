Общество

Фотофакт: Печорские лисички продают в Петербурге по завышенной цене

Псковичи обнаружили в одном из магазинов Санкт-Петербурга продажу печорских лисичек по значительно завышенным ценам, сообщили в группе «Рыбалка на Чудском /Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Рыбалка на Чудском /Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

«Ездил тут по делам в Питер. Немного в шоке от цены и от вида. А ведь наши грибочки, Печорские», - говорится в посте.

Фото: Эдуард Сеземов / «ВКонтакте»

За 250 грамм цена в разных магазинах СПБ составляет от 400 до 450 рублей.

Однако, в комментариях к публикации пользователи обратили внимание на то, что в городе Великие Луки установлена идентичная стоимость.

«В магните В Великих Луках я сегодня видела. Да такая цена. Просто треш», - отметила жительница региона.