Общество

Минпросвещения запустило горячую линию для поиска учителей в школы

Минпросвещения РФ запустило горячую линию по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей, сообщается на сайте ведомства.

«Министерством просвещения Российской Федерации запущена горячая линия по подбору педагогов для директоров школ в целях оперативного поиска учителей и других педагогических работников, а также для преподавателей, ищущих работу в школе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что горячая линия будет работать с 9:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни, пишет РИА Новости.

«Каждая заявка будет обработана в течение трех рабочих дней с даты обращения», — отметили в министерстве.