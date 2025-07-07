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Общество

Логисты оптимизируют маршруты с помощью цифровых двойников

07.07.2025 17:13|ПсковКомментариев: 0

Бурный рост электронной коммерции вынуждает логистические компании в ускоренном режиме модернизировать складскую и транспортную инфраструктуру, а также внедрять цифровые решения для доставки товаров потребителям. В ближайшие два года компании планируют направить наибольшие инвестиции в развитие систем прогнозной аналитики и рекомендательных систем на базе машинного обучения, а также в расширение «штата» программных роботов (RPA) и цифровых двойников. Таковы отраслевые приоритеты ИТ-развития логистических и транспортных компаний, которые были определены в рамках исследования, проведенного ИТ-холдингом Т1 и Центром экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» при участии аналитического центра TAdviser.

Как показало исследование, логистика и транспорт отзывчивы на инновации: автоматизация рутинных процессов с помощью RPA уже внедрена у 47% компаний, а на крупнейших предприятиях этот показатель достигает 100%. Системы видеоаналитики для контроля процессов и обеспечения безопасности используют 37% компаний, а среди лидеров рынка — 60%. Каждая четвертая компания из числа малых и средних применяет технологии Интернета вещей (IoT) для мониторинга транспорта и оптимизации маршрутов, а среди компаний с оборотом 10–100 миллиардов рублей. проникновение IoT и цифровых двойников достигает 67%.

Говоря о стратегических ИТ-приоритетах на ближайшие два года, 47% представителей компаний сообщили о планах внедрения рекомендательных систем (среди крупнейших бизнес-игроков показатель доходит до 80%). Прогнозная аналитика для предсказания состояния транспортных средств и профилактики поломок — в числе приоритетов у 42% опрошенных. Еще одно важное направление — цифровые двойники. В крупнейших компаниях (с выручкой более 100 миллиардов рублей) 40% респондентов планируют внедрять цифровые двойники в ближайшие два года. Один из основных драйверов — значительное сокращение времени и затрат за счет оптимизации маршрутов.

Поскольку большая часть транспортных компаний подпадает под требования импортозамещения на объектах КИИ, у многих предприятий уже есть опыт замены зарубежных систем.

«Цифры по уровню импортозамещения варьируются в зависимости от типа систем. Так, замещены 25% отраслевого ПО, 13% решений по управлению ресурсами и бизнес-приложений, 19% систем в сфере информационной безопасности и 43% офисных продуктов, порталов и ВКС. Прогноз указывает на дальнейший рост доли отечественных продуктов — в силу регуляторных ограничений. Наряду с этим, потенциал импортозамещения поддерживается активным применением гибридных моделей с привлечением интеграторов, вендоров и стартапов. Подтверждение этого тренда мы видим в росте выручки стартапов «Сколково» на 40% до 704 миллиарда рублей в 2024 году», — комментирует управляющий директор Центра экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Павел Новиков.

Например, с 1 июля 2025 года становится обязательным использование электронного документооборота для отдельных категорий грузов — прежде всего тяжеловесных и негабаритных. Это усиливает необходимость во внедрении ЭДО на всех уровнях логистических цепочек.

Источник: Псковская Лента Новостей
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