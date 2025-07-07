Общество

Антон Мороз поздравил псковичей с Днем любви, семьи и верности

Видео-открытку с поздравлением с Днем любви, семьи и верности опубликовал в своем Telegram-канале победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президент Национального объединения строителей «Нострой» Антон Мороз.

Видео: Антон Мороз / Telegram

«Сегодня – особенный день. День, наполненный теплом, заботой и самыми светлыми чувствами. С Днём семьи, любви и верности! Праздником, который напоминает: самые главные ценности — рядом. Это поддержка близких, искренние чувства, взаимное уважение и доброта. Пусть в каждом доме царят гармония и мир, а сердца будут полны любви. Берегите друг друга — в этом и есть настоящая сила», - сказал Антон Мороз.

Напомним, в Псковской области ко Дню любви семьи и верности проводится множество мероприятий.