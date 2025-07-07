Михаил Ведерников: Семья и любовь для многих остаются главными жизненными ориентирами

С Днем любви, семьи и верности поздравил жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Он подчеркнул, что на Псковской земле семейные традиции особенно берегут и сохраняют.
«Это подтверждают многочисленные дружные, крепкие и талантливые семьи региона. Вы воспитываете детей трудолюбивыми и порядочными людьми, дарите им тепло и заботу, являетесь достойным примером любви и уважения друг к другу. Укрепление института семьи, охрана отцовства, материнства и детства — важнейшая задача государства», - добавил губернатор.
По его словам, правительство Псковской области последовательно работает над тем, чтобы обеспечить благоприятные условия для развития и воспитания детей, поддерживает многодетные и молодые семьи, а также семьи участников СВО.
«Вместе мы создаем прочный фундамент для будущего региона и нашей страны. Желаю каждому дому — мира и гармонии, каждой семье — любви, верности, взаимопонимания и счастья!» - заключил Михаил Ведерников.