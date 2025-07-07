Общество

Клиентам МегаФона стал доступен BNPL-сервис прямо в приложении оператора

МегаФон представил своим клиентам возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой (BNPL-услугой), доступной прямо в мобильном приложении. Теперь абоненты могут активировать лимит средств для оплаты покупок в интернет-магазине МегаФона — например, гаджетов и сим-карт к ним. Сумма на лимите составит до 149 000 рублей.

Фотографии: МегаФон

МегаФон запустил «МегаЛимит» — опцию, позволяющую оплачивать товары в интернет-магазине оператора по частям. При помощи сервиса можно приобрести не только сам гаджет — например, смартфон, но и сим-карту к нему. Партнёром в предоставлении средств выступает финансовый сервис «Мокка».

Опция позволяет абоненту получить лимит средств на счёте, которые он сможет использовать для оплаты покупок — до 149 000 рублей. Воспользоваться им можно при оплате заказа в интернет-магазине МегаФона — «МегаЛимит» отобразится в блоке «Оплата частями», либо активировать в Личном кабинете в разделе «Финансы», кликнув по специальному баннеру. Для получения своего лимита клиенту нужно будет лишь заполнить анкету, подписание каких-либо документов не требуется. После оформления лимита в разделе появится кнопка «К покупкам», которая ведёт в интернет-магазин МегаФона. Минимальная сумма покупки начинается от 1000 рублей.

Наличие лимита ни к чему не обязывает клиента — возвращать нужно будет только сумму, потраченную в интернет-магазине. Если он решит им воспользоваться, можно будет выбрать условия погашения: период рассрочки может составить от 1,5 до 12 месяцев, при этом при выборе срока выплаты до 3 месяцев комиссия составит 0%. Возврат средств осуществляется через официальный сайт или приложение сервиса «Мокка».

«BNPL существенно облегчает жизнь потребителю, а наличие такой опции прямо в мобильном приложении поможет не только приобрести желаемый товар прямо сейчас, но и сделать это по “бесшовному” пути: сразу после активации лимита клиент может перейти из нашего мобильного приложения в интернет-магазин МегаФона», — отметила руководитель бизнес‑юнита финансовых продуктов и сервисов МегаФона Фарида Ахундова.

«МегаЛимит» доступен в интернет-магазине как один из способов оплаты в блоке «Оплата частями», а также в мобильном приложении МегаФона, где на тестовом этапе его сможет подключить часть пользователей, выбранных для пилотирования услуги на основании их интересов, предпочтений и своевременной оплаты услуг связи. В перспективе планируется добавить возможность оплаты мобильной связи при помощи «МегаЛимита», а также переводить деньги на свою банковскую карту. После завершения пилотного проекта и его анализа МегаФон совместно с финансовым партнёром рассмотрит возможность о распространении опции на всю абонентскую базу.

Рынок BNPL (Buy Now, Pay Later — «покупай сейчас, плати потом») в 2025 году продолжает активно развиваться как в России, так и в мире. Российский рынок BNPL в 2024 г. вырос в полтора раза по сравнению с 2023. Рост обусловлен увеличением популярности онлайн-шопинга, активным развитием маркетплейсов и подключением сервисов рассрочки, а также растущим интересом потребителей к гибким способам оплаты. Немалую роль в увеличении объёма рынка BNPL играет и рост числа магазинов, где подключена услуга.

В каналах продаж МегаФона сервисами BNPL чаще всего пользуются для оплаты смартфонов — на них приходится 75,2% оплат по частям. На втором месте — категория аксессуаров (10,7%), замыкает топ-3 настройка оборудования (4,2%), которая включает в себя, например, установку на гаджет необходимых программ и приложений, настройку устройств для умного дома и т. д.