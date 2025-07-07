Прайс на изготовление и размещение агитационных материалов в ЭПИ «Псковская Лента Новостей»

Баннер на главной странице (не в первом окне)

Размещение статьи (интервью, выступления) в разделе «Политика» или «Общество», до 1,5 страниц А4 – 14 кеглем, в ленте новостей

Размещение информации в Топ-3 на главной странице (по согласованию с редакцией)

Размещение статьи (интервью, выступления) с баннером-анонсом (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)

Размещение статьи (интервью, выступления) в блоке (до 1,5 стр. А4 -14 кеглем)

Подготовка и размещение на сайте текстовой расшифровки радиовыступления на радиоканале «60FM»

Подготовка и размещение материала в мультимедийном формате (лонгрид или инфографика) на сайте с закреплением на главной странице на период от 3х дней с анонсированием в группах Интернет -издания в соцсетях

Закрепление материала на главной странице за баннером-анонсом или в виде главной новости блока

Размещение видеосюжета (предоставляется Заказчиком) *только с заказом публикации

Размещение видеоролика на сайте (без закрепления)*только с заказом публикации

Размещение видеосюжета на сайте в разделе «Видео» с закреплением на главной странице на 5 дней

До 30 сек.