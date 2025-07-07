Общество

13 базовых станций сотовой связи появятся в Псковской области до конца года

Строительство 13 базовых станций сотовой связи планируется осуществить до конца 2025 года. Об этом в эфире программы «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM) сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«В этом году 13 базовых станций построят в Псковской области. По квоте было 12, но спасибо коллегам-федералам, Минцифры дала еще одну. На сегодняшний день идет выбор участков, ведутся подготовительные работы, получение разрешений. В сентябре начнется стройка, а с конца сентября будут потихонечку вводиться в эксплуатацию», - сказал Виталий Рахманов.

Гость студии уточнил, что до конца четвертого квартала «все будет готово по всей территории Псковской области».