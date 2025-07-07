Общество

Голикова назвала размер семейной налоговой выплаты

Российские семьи, которые подпадают под действие семейной налоговой выплаты, смогут получить от 56 до 189 тысяч рублей за год, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы оценили возможные доходы, которые будет получать семья дополнительно (за счет семейной налоговой выплаты - ред.). Это от 56 тысяч до 189 тысяч рублей, которые в зависимости от количества детей будут приходиться на семью», - сказала Голикова на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Семейная налоговая выплата будет действовать с 2026 года. Так, семьи получат налоговый вычет за 2025 год при перерасчете ставки НДФЛ в 6%. Претендовать на такую меру поддержки смогут родители двоих и более детей, среднедушевой доход в семье не должен превышать 1,5 региональных прожиточных минимума, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам.

В апреле глава Минтруда Антон Котяков уточнял, что выплата будет назначаться по одному электронному заявлению без необходимости предоставления дополнительных документов. Под меру поддержки попадают около четырёх миллионов семей в РФ почти с 11 миллионами детей, пишет РИА Новости.