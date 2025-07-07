Общество

Оборот биоэквайринга за первое полугодие достиг 72,7 млрд рублей

Сбер подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение первого полугодия 2025 года. Жители России провели за первого полугодие более 92,5 млн транзакций, что в 15 раз больше, чем годом ранее. Рост оборотов и транзакций во II квартале по сравнению с I кварталом 2025 года выросли на 50%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Первое место среди самых улыбчивых городов нашей страны в мае этого года занял Сыктывкар. На втором – Северодвинск, и третье почетное место занимает Сарапул. В топ-10 городов также вошли Архангельск, Курган, Екатеринбург, Петропавловск-Камчатский, Кострома, Южно-Сахалинск, Йошкар-Ола.

Самая крупная покупка по биометрии в первом полугодии — автотранспорт за 14,2 миллиона рублей в Москве.

Чаще всего россияне платят улыбкой за продукты питания (62%), в кафе и ресторанах (15%), в аптеках и медицинских учреждениях (7%).

Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал Сбера безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее.

Биометрия безопасна и при ее использовании близнецами. ПИН-код, созданный при подключении сервиса «Оплата улыбкой», является дополнительным проверочным фактором, позволяющим однозначно определить плательщика. Созданный ПИН-код является конфиденциальной информацией и его разглашение 3-м лицам запрещено.

Для больших сумм при оплате по биометрии и для дополнительной проверки также может потребоваться ПИН-код, который в любое удобное время можно поменять в мобильном приложении, если вы его забыли.

С декабря 2024 года оплатить покупки улыбкой может любой житель России независимо от того, клиентом какого банка он является. Сбер уже установил 1,2 миллиона биотерминалов для оплаты улыбкой.