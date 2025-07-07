Общество

Россиянам назвали число мошеннических сайтов, заблокированных за 2024 год

Роскомнадзор заблокировал более 44 тысяч мошеннических сайтов в 2024 году, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Правительство ведет системную работу по повышению уровня безопасности граждан в цифровой среде, и Роскомнадзор играет в ней значимую роль. Ведомство оперативно выявляет и блокирует схемы злоумышленников. Только в прошлом году было заблокировано более 44 тысяч мошеннических сайтов», - сказал Григоренко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.

В июне ведомство сообщало, что за первое полугодие 2025 года специалисты Роскомнадзора помогли отразить 4,5 тысячи DDoS-атак, заблокировали 46,6 тысячи фишинговых ресурсов и 295 сайтов, распространяющих вредоносное программное обеспечение, пишет РИА Новости.