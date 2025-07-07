Общество

35% псковичей спорят с коллегами из-за кондиционеров — опрос

35% псковичей спорят с коллегами из-за кондиционеров. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие офисные сотрудники из Пскова.

С наступлением лета вопрос комфортной температуры в офисах становится особенно острым: 35% псковичей рассказали о возникающих спорах из-за режима работы кондиционеров. Каждый второй работник (50%) утверждает, что таких споров у них не бывает.

Женщины ссорятся из-за кондиционеров чаще мужчин. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: 42% из них сталкивались со спорами о температуре в помещении, среди сотрудников до 35 лет таких 32%, а среди респондентов от 35 до 45 лет — лишь 27%.

Чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей (41% против 29% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч).