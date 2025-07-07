Общество

Сергей Вострецов: МРОТ должен быть не ниже 60 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России должен быть не ниже 60 тысяч рублей. Такое мнение озвучил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В России вновь разгорается дискуссия о необходимости повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Одним из ключевых поводов стало заявление председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, который призвал установить МРОТ на уровне не ниже 60 тысяч рублей, что почти в три раза выше текущего уровня. По мнению политика, «минимальная зарплата не может быть приравнена к прожиточному минимуму», и реальный труд должен достойно оплачиваться.

Миронов напомнил, что действующее правительство уже начало поэтапное повышение МРОТ по поручению президента. С начала 2025 года он вырос на 16,5%, составив 22,4 тысячи рублей. К 2030 году планируется довести его до 35 тысяч. Однако, как отметил парламентарий, даже эта цифра выглядит скромно на фоне реальных цен: «По сравнению с нынешними 22,4 тысячи рублей это много, но по сравнению с ценами в магазинах даже сегодня этого явно недостаточно».

С Мироновым согласны и в крупнейших российских объединениях трудящихся. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов заявил о безусловной поддержке инициативы и подчеркнул, что реальный уровень жизни большинства россиян давно не соответствует их вкладу в экономику страны.

«Мы, в СОЦПРОФ, давно говорим: минимальный труд не должен оцениваться ниже 60 тысяч рублей. Это не прихоть — это реальная цена выживания и человеческого достоинства в современной России. Сегодняшние 22 тысячи — это цифра, оторванная от реальности, с которой сталкивается рабочий человек каждый день. Мы не просто поддерживаем инициативу о повышении МРОТ — мы настаиваем на немедленном пересмотре самой методики его расчета, привязке к медианной зарплате, а не к прожиточному минимуму. Пока МРОТ не достигнет уровня, способного покрывать реальные расходы на питание, жилье, транспорт и здравоохранение, говорить о социальном государстве преждевременно», — подчеркнул Вострецов.

Он также отметил, что повышение МРОТ повлечет за собой не только рост доходов работников, но и оживление экономики в целом: увеличится покупательская способность населения, вырастут налоговые поступления, а бизнес получит устойчивый спрос.

Однако для реализации таких предложений потребуется комплексная реформа: пересмотр налоговой системы, стимулирование производительности труда, а также обязательства бизнеса по «обелению» зарплат.

Руководитель Минтруда Антон Котяков, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что к 2026 году МРОТ в России вырастет до 27 тысяч рублей, и это повышение затронет около 4,6 миллиона человек. Но профсоюзы считают такие шаги недостаточными.

Сергей Вострецов призвал власти к открытому диалогу с представителями трудящихся и профессиональных союзов: «Без учета голоса тех, кто стоит за реальной экономикой — заводов, фабрик, больниц и школ — любые цифры останутся формальностью. Пора переходить от разговоров к действиям».

Таким образом, инициатива Миронова о повышении МРОТ до 60 тысяч рублей нашла поддержку в профессиональной среде, и сегодня вопрос уже выходит за рамки политических заявлений — он становится предметом острейшей социальной необходимости.