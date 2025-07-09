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Общество

На «Госуслугах» появятся 35 новых «жизненных ситуаций»

10.07.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В 2025 году на «Госуслугах» для граждан и бизнеса появятся 35 новых «жизненных ситуаций», среди них — планирование и рождение ребенка, поддержка россиян за рубежом и сервис «мой питомец», который будет включать информацию о домашних животных, их здоровье, а также ветклиниках, рассказали в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Приоритетные сервисы "жизненные ситуации" утверждены на заседании подкомиссии по вопросам повышения качества оказания государственных услуг. До конца года 35 новых "жизненных ситуаций" появится на портале "Госуслуги"», — сообщили в аппарате.

В список новых «жизненных ситуаций» также войдут покупка недвижимости, оформление опеки, подача документов в суд в электронном виде и дистанционное участие в заседаниях с веб-камерой, поступление в колледж и техникум, запись на детские кружки и секции, а также отдых и оздоровление детей, волонтёрство, оформление соцобслуживания и прохождение диспансеризации.

Кроме того, с помощью новых сервисов можно будет решить вопросы, возникающие при владении оружием и самоходной техникой, запуск бизнеса онлайн, открытие IT-компании или транспортного бизнеса. На портале «Госуслуги» появится возможность получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу, воспользоваться бесплатной помощью юриста, а также решить сложные ситуации, возникшие в связи, к примеру, с утратой близкого человека и инвалидностью.

«Сервисы "жизненные ситуации" – это новый этап эволюции оказания госуслуг. Когда-то люди стояли в очередях в разные ведомства, потом появилась возможность получать госуслуги онлайн. На следующем этапе государство предложило гражданам обращаться за услугами через "одно окно" – в МФЦ и на "Госуслуги" через интернет. Сейчас на портале таких услуг и сервисов уже более 1,6 тысячи. Чтобы проще в них ориентироваться, объединяем их по принципу "жизненных ситуаций" – граждане решают свои задачи комплексно, быстро и в одном месте», – отметил Дмитрий Григоренко.

В аппарате добавили, что в планах сделать оказание услуг в рамках сервисов «жизненные ситуации» без заявлений от граждан и бизнеса, без посещений ведомств: когда государство предлагает подобранные на основе данных о человеке услуги заранее – еще до того, как он за ними обратился. Например, при появлении ребенка государству достаточно узнать о том, что он родился, чтобы рекомендовать гражданину дальнейшие действия в его личном кабинете на портале: полис ОМС или запись в детский сад, пишет РИА Новости.

«Жизненные ситуации» появились в 2023 году, каждая из них в среднем содержит 17 услуг. Сейчас работает 35 таких сервисов. Среди самых популярных — строительство дома, выход на пенсию, замена и восстановление документов. Также на портале есть сервисы по открытию ювелирного производства, частной школы, детского сада, туробъекта и туркомпании, аптеки, ветклиники, радиостанции, предприятия по производству алкоголя.

Так, например, с помощью «жизненной ситуации» для многодетных семей можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Сервис также предоставляет сведения о мерах поддержки, перечне учреждений, которые принимают электронное удостоверение, и возможность оставить обратную связь о качестве услуг.

В ноябре вице-премьер рассказал РИА Новости о лабораториях пользовательского тестирования, которые есть в 10 российских регионах и работают с 2022 года. Через них россияне помогают государству улучшать «Госуслуги», делая портал удобным: каждая «жизненная ситуация» проходит там проверку до того, как ей начнут пользоваться граждане. Испытания проводятся с использованием нейрофизиологического оборудования отечественного производства и дополнительных методов, таких как глубинное интервью и юзабилити-тестирование.

Федеральные сервисы помогли гражданам в среднем сократить время на получение услуг с 102 до 66 дней, число необходимых документов — с 28 до 20 единиц, а необходимость посещения ведомств — с 14 до 5 визитов. С 2024 года реализуются также региональные «жизненные ситуации» — 157 сервисов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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